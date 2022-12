Coronavirus | 686 morti e 221 324 casi nell’ultima settimana Tasso di positività al 17 | 6%

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono 686 idaregistrati nell’ultimo bollettinole della Protezione Civile e del ministero della Salute, dato in aumento rispetto allaprecedente, quando erano stati 635. In calo il dato dei contagi, che nella2-8 dicembre sono stimati in 221.324 nuovi, mentre la scorsasono stati 227.420 contagi, in calo del 2,8%. Ildidei tamponi sale al 17,6%, in aumento rispetto allaprecedente al 17.2%. Crescono i ricoveri nelle terapie intensive con 15 ingressi in più, così come nei reparti ordinari dove il dato è in positivo di 757 ricoveri. Tocca quota 142.991.891 la quantità di dosi di vaccini somministrate finora. su Open Leggi ...