Contro il caro-bollette un comune del Salernitano regala impianti fotovoltaici

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - Ridurre la dipendenza dal gas, favorire il risparmio energetico e la produzione di energia elettrica a livello comunale. Punta a questo un pacchetto di provvedimenti varato daldi Montecorvino Pugliano, nel, tra cui c'è l'installazione dida balcone 'plug & play' con il, è la prima volta che accade in Campania e la seconda in Italia, chealle famiglie un piccolo impianto che trasferisce l'energia ricavata dai raggi solari collegandolo alla spina della corrente di casa. Poi, tra le azioni che l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Chiola mette in campo, ci sono la creazione delle comunità energetiche rinnovabili, la sostituzione e l'installazione di pannellie pannelli ...

