Conferenza Spalletti fissata a domani | il mister parlerà alla vigilia di Napoli-Crystal Palace

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo il ritorno in campo contro i turchi dell’Antalyaspor, ilsi prepara a sfidare, per l’ultima amichevole di questo ritiro, gli inglesi del Criystal, squadra allenata dall’ex Milan, Juventus ed Inter, Patrick Viera.stampa: svelati data e orario In particolare, stando a quanto riportato dal nostro inviato in Turchia, Antonio Manzo, nella giornata dialle ore 12.00 italiane,terrà lastampa. Il tecnico presenterà la sfida contro gli inglesi prevista per il giorno domenica 11 dicembre alle ore 16.00 italiane. (Photo by Oli SCARFF / AFP) (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)ricerca di nuove ...