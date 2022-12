(Di venerdì 9 dicembre 2022) Contro l'Argentina scenderà in campo una formazione olandese molto più accorta difensivamente rispetto alla tradizione: i segreti della squadra di ...

La Gazzetta dello Sport

Contro l'Argentina scenderà in campo una formazione olandese molto più accorta difensivamente rispetto alla tradizione: i segreti della squadra di ...dico sempre... bando alle ciance, iniziamo! OLANDA - STATI UNITI La prima gara degli ottavi di ... Le statistiche danno però una idea sbagliata di questa squadra; non è assolutamente... Come il difensivista Van Gaal disorienta l’Olanda Lunga a intervista della Gazzetta dello Sport a Dani Alves, terzino del Brasile, con un passato nella Juventus: “Il calcio è diventato molto fisico, i giocatori oggi sono delle bestie atleticamente. P ...Lunga a intervista della Gazzetta dello Sport a Dani Alves, terzino del Brasile, con un passato nella Juventus: "Il calcio è diventato molto fisico, i giocatori oggi sono delle bestie atleticamente. P ...