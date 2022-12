Come cambierà il congedo parentale | cresce la retribuzione ma solo per le mamme L’emendamento del centrodestra in arrivo

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il disegno di legge di Bilancio in discussione alla Camera riserva alcune novità per le neoche lavorano. Riguardano il, ovvero i mesi diretribuito dal lavoro per i dipendenti. Attualmente sono pari a 9, usufruibili fino ai 12 anni del bambino. Ogni genitore ha diritto a 3 mesi dicui se ne aggiungono altri 3 complessivi difacoltativo (ma questi sono fruibili in alternativa). Ilè previsto anche per i lavoratori e le lavoratrici autonome. Cosa cambia, dunque, con la manovra in questione? Cosa cambia (e cosa no) Una prima novità viene innanzitutto contenuta nell’articolo 66, che aumenta la percentuale didel...