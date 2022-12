Colpo Luna Rossa | ingaggiato il supercoach Hamish Willcox

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Rinforzo in vista della 37esima America’s Cup per, che ha. Il team italiano potrà contare sull’aiuto di uno dei più grandi guru della vela a livello mondiale: si tratta di un, artefice dei successi di Peter Burling e Blair Tuke, atleti di punta di Team New Zealand, alla conquista dell’oro olimpico nei 49er di Rio 2016 e di sei titoli mondiali.dietro i successi di Burling e Tuke Il coach neozelandese si è unito al sodalizio nella base di Cagliari, dovecontinua con gli allenamenti a bordo del suo prototipo, che pochi giorni fa si è reso protagonista della seconda scuffia. Questo genio della vela, molto apprezzato nel mondo anche per le sue ...

Virgilio Sport

grosso in casaRossa che per farsi trovare pronta ma soprattutto per essere protagonista alla prossima America's Cup 2024 punta su un coach eccellente qual è Hamish Willcox. Willcox è un ...CAPRICORNO :opposta che non aiuta l'amore. Non devono riversarci sopra problemi professionali. Presto un beldi fulmine. PESCI : agitazione sentimentale, si fanno sentire le stelle. Si ... Vela - Luna Rossa, acquisto di lusso: arriva Hamish Willcox Il sodalizio italiano si sta preparando per prendere parte all’America’s Cup 2024 e decide di puntare tutto sul “guru” della vela, colui che ha trascinato New Zealand alla conquista di numerosi succes ...LATINA – Vanno avanti le indagini sull’aggressione di Marco Pannone a Londra. Scotland Yard ha diffuso nelle scorse ore un frame dell’impianto di videosorveglianza che si trova all’esterno del locale ...