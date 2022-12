Colombo | “Alimentazione | allenamento | mentalità | a tutto Ibrahimovic”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lorenzo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha parlato di quanto ha imparato da Zlatannell'anno in rossonero

Parla l'attaccante in prestito al Lecce, autore di una buonissima prima parte distagione: "Zlatan mi ha insegnato la cura che va data ai dettagli" ...Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha parlato ai microfoni di Tuttosport e ha raccontato i suoi ricordi con Zlatan Ibrahimovic ai tempi dei suoi allenamenti con ...