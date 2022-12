Claudia Gerini senza trucco | il “prima e dopo” lascia senza parole | al naturale è ancora più bella

Vivimilano

... Mariah Carey , Spandau Ballett , Matteo Becucci e Amadeus; Francesco Renga, Damiano Fiorella e Checco Zalone; Gigi D'Alessio, Elio e le storie tese, i Finley e. In finale i grandi ...Giancarlo Pantano: la vita privata Nel 2018 l'ex calciatore è stato avvistato in compagnia dell'attricee si è vociferato che i due avessero in atto una liaison. Lo stesso Pantano ha ... Claudia Gerini, la città in dieci domande Conduttore di Rai1 punta al cinema: "Esperienza straordinaria, non capita a tutti" Sarà protagonista al cinema Tiberio Timperi nel 2023, precisamente a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...