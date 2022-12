Il Sole 24 ORE

Il bonus prevede il rilascio di una carta elettronica da 500 euro ai ragazzi di 18 anni per acquistare iglietti per il teatro e per il,libri, abbonamenti a quotidiani e periodici , musica ...Nell'ambito dell'iniziativa Natale in arte promossa da Piacenzain rete, domenica 11 dicembre ... Al Jolly di San Nicolò un pomeriggio al, dove alle 15 andrà in onda il film 'LIBERA NOS - ... Cinema e musei, a rischio il bonus di 500 euro per i ragazzi Tre piani di aneddoti e curiosità su registi e attori che hanno fatto la storia del cinema italiano come Giannini, Sordi, Verdone e Fellini. Il fondatore Marinozzi è riuscito a portarvi Claudia Cardin ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...