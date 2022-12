Christmas Box | la Lazio lancia il mini abbonamento per le feste

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Laper leilBox, unche comprende cinque partite di campionato in casa, in programma nei mesi di gennaio e febbraio. Si tratta delle sfide contro Empoli (domenica 8 gennaio alle 15.00), Milan (martedì 24 gennaio, 20.45), Fiorentina (domenica 29 gennaio, 18.00), Atalanta (sabato 11 febbraio, 20.45) e Sampdoria (lunedì 27 febbraio, ore 20.45). Chi vorrà potrà acquistare ilBox dalle 15.00 di oggi, venerdì 9 dicembre, alle 18.00 di sabato 24 dicembre (online o presso iStyle 1900 abilitati). I prezzi vanno dai 99 euro della tariffa intera per la Curva Sud (ridotto 60), ai 154 per la Tevere Laterale (ridotto 125), fino ai 270 euro per la Tevere Gold e la Monte Mario (165 la tariffa ...

SS Lazio

La Lazio lancia per le feste il, un mini abbonamento che comprende cinque partite di campionato in casa, in programma nei mesi di gennaio e febbraio. Si tratta delle sfide contro Empoli (domenica 8 gennaio alle 15.00), ...Nasce infatti 'Lazio', un mini abbonamento che comprenderà cinque partite casalinghe, ovvero Empoli , Milan , Fiorentina , Atalanta e Sampdoria . La vendita partirà oggi alle ore 15 e ... Lazio Christmas Box, speciale mini abbonamento: a Natale non sbagliare regalo! [themoneytizer id=”99064-6] Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani ha parlato della nuova iniziativa natalizia denominata Lazio Christmas ...La Lazio lancia per le feste il Christmas Box, un mini abbonamento che comprende cinque partite di campionato in casa, in programma nei mesi di gennaio ...