Chiara Ferragni | il mistero del cerotto continua | fan preoccupati | lei non risponde

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 dicembre 2022), ildelal braccioIldel: anche nella serata di ieri, giovedì 8 dicembre 2022,, in occasione della finale di X Factor dove si è recata in qualità di spettatrice per supportare il marito Fedez, giurato dal talent, si è fatta immortalare sui social con l’ormai immancabilesul braccio destro. È da circa una settimana, infatti, che l’influencer si fa fotografare con unal braccio: unche ha fatto preoccupare i follower, alcuni dei quali si sono improvvisati detective, oltre che medici. Visualizza questo post su Instagram Un post ...