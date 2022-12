Chi m’ha visto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Chi: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, venerdì 9 dicembre 2022, su Rai 3 va in onda in prima serata Chi, uncommedia uscito nel 2017 e diretto da Alessandro Pondi. Nel cast spiccano tra i protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello. La pellicola dura circa 105 minuti. Di seguito vediamo la trama e il cast del. Trama La trama di Chisi sofferma su Martino Piccione, un musicista pugliese di talento che lavora per i cantanti italiani e internazionali più famosi in qualità di chitarrista. Purtroppo l’aspetto negativo della sua carriera è che lavora costantemente dietro le quinte e invece vorrebbe godere della meritata gloria. Frustrato dalle mancate attenzioni, ...