Chi m’ha visto streaming e diretta tv | dove vedere il film

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Stasera, venerdì 9 dicembre 2022, su Rai 3 va in onda in prima serata (ore 21,20) Chi, unuscito nel 2017 diretto da Alessandro Pondi e con protagonisti Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. La pellicola, una commedia italiana, è ambientata in Puglia e dura 105 minuti. La storia segue quella di un musicista poco conosciuto che lavora per i più grandi artisti italiani ed internazionali. Il suo è un lavoro da dietro le quinte che non comporta alcuna gloria, ma Martino Piccione è stufo di non contare niente, per cui torna a casa, in Puglia, sperando di potersi prendere una pausa. Ma anche in paese tutti lo accusano di star praticamente coltivando un hobby anziché svolgere una professione. A quel punto Martino, con la complicità dell’amico Giuseppe, mette in piedi un piano: e se scomparisse nel nulla? A quel punto ...