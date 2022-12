Chi m’ha visto | il cast attori completo del film

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Chiè uncommedia diretto da Alessandro Pondi. Uscito nel 2017, segue la storia di un musicista alla ricerca della meritata gloria. Il protagonista, Martino Piccione, è un chitarrista che lavora per i più grandi cantanti italiani ed internazionali. Peccato che il suo sia un lavoro da dietro le quinte e nessuno sappia effettivamente chi è e cosa fa. Quella mancanza d’attenzioni spinge Martino verso il suo paese natale, nel cuore della Puglia, ma anche qui nessuno lo prende sul serio. Tutti credono che il suo più che un lavoro sia un hobby. E, ciliegina sulla torta, persino la sua fidanzata ha deciso di lasciarlo per amare qualcun altro. Martino, in preda all’isteria, mette in piedi un piano: fingerà di essere scomparso nel nulla con la complicità del suo migliore amico nella speranza che i media gli diano la caccia, ...

