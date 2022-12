Chi è Farah Diba | ultima imperatrice dell' Iran esule dopo la rivoluzione khomeinista

Diba , moglie dell'ex scià di Persia, aveva detto in un'intervista al settimanale francese Point de vue dalla sua casa di Parigi. L' ultima imperatrice dell'Iran scende in campo a favore ...Un'intervista esclusiva dall'esilio aDiba, che è stata imperatrice di Persia e ultima moglie dello scià Reza Pahlavi: la propone lo Speciale di "l'ha visto" dal titolo "Iran: donna, vita, ...Un’intervista esclusiva dall’esilio a Farah Diba , che è stata imperatrice di Persia e ultima moglie dello scià Reza ..."Chi l'ha visto", questa sera alle 23.15 su Rai 3 una puntata speciale condotta come sempre da Federica Sciarelli.