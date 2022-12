Chef Rubio | denunciato dalla Segre | fa il pianto e delira | “Hanno identificato solo me | è la mafia sionista”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) C’è anche, nome d’arte di Gabriele Rubini, tra i presunti autori delle minacce sul web contro la senatrice a vita Lilianasegnalati nella denuncia presentata nei giorni scorsi ai Carabinieri di Milano. Noto per le sue posizioni critiche verso Israele, già nel 2019 era statoper istigazione all’odio razziale per un tweet in cui definiva “abominevole” lo Stato ebraico., presentatore televisivo ed ex giocatore di rugby, ieri ha rilanciato alle accuse. Nessun segno di ripensamento. Dopo la scoperta di essere tra le 24 persone denunciate ai carabinierisenatrice a vita ha scritto alcuni tweet incendiari. «Volevo informare lache mi perseguita ormai da quasi dieci anni – ha scritto ...

