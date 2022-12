Cheddira | «Siamo ai quarti non esistono favorite Mi avesse chiamato l’Italia…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Walid, attaccante del Bari e del Marocco, ha parlato del suo momento a La Gazzetta dello Sport Walid, attaccante del Bari e del Marocco, ha parlato del suo momento a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Contro la Spagna abbiamo fatto un grande risultato. Già dopo i sorteggi eravamo convinti di andare avanti nei gironi nonostante fosse difficile. Il primo posto ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi. Quando sono entrato in campo mi sono passati per la mente tutti i sacrifici fatti per essere arrivato fino a qui. Portogallo? Quando arrivi aidel Mondiale non ci sonocarichi. Italia? Non mi hanno mai cercato, ma anche se loro fatto non avrei mai potuto accettare». L'articolo proviene da Calcio News 24.