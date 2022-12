(Di venerdì 9 dicembre 2022) George Clooney, Ellen Pompeo, Matt Damon e Sigourney Weaver, tra le persone famose fotografate in settimana

Il Post

Eddie Redmayne, Jude Law e Sandra Bullock, oltre a quelli agli Oscar, tra chi valeva la pena fotografare in ...Eddie Redmayne, Jude Law e Sandra Bullock, oltre a quelli agli Oscar, tra chi valeva la pena fotografare in ... Celebripost L’1 dicembre si è tenuta alla Casa Bianca una cena di Stato in onore del presidente francese Emmanuel Macron, la prima cena di Stato ufficiale della presidenza di Joe Biden. Insieme ai presidenti e al ...