Caso D’Onofrio | pesanti accuse a Trentalange

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Procura FIGC ha chiuso le indagini relative al, arrestato per narcotraffico.a rischio deferimento La Procura della Federcalcio ha chiuso la la propria indagine sportiva relativa alche ha visto coinvolto Rosario, ex procuratore AIA arrestato per narcotraffico. La FIGC ha rilevato “comportamenti disciplinarmente rilevanti” del presidente degli arbitri Alfredoche ora avrà 15 giorni per organizzare ed esporre la propria difesa.e i vertici Aia sono ancora convinti di poter controbattere punto su punto dimostrando la correttezza dei propri comportamenti, ma le ipotesi deferimento e commissariamento non sono mai state così concrete. L'articolo proviene da Calcio News 24.