Caso D’Onofrio | Ansa | “comportamenti disciplinarmente rilevanti” del presidente Trentalange | rischia il deferimento

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè ha chiuso le indagini sulla vicenda del procuratore Aia Rosario, arrestato con accuse di narcotraffico. Lo riporta l’, che fa sapere anche come nel corso delle indagini siano emersi “” deldell’Aia Alfredo, cheora il. Il n.1 della Figc Gabriele Gravina ha appena convocato per il 19 dicembre un consiglio federale con al punto 4 dell’ordine del giorno “situazione Aia: provvedimenti conseguenti”. SportFace.

