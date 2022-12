Casini | «Troppo vicino a Lotito? No | equidistante da tutti»

Il Fatto Quotidiano

... dare giusto spazio e attenzione alle canzoni, ho la sensazione che gli album sianovolatili,...ti fai Devo parlarti sai forse ho capito che sei Tutto l'amore che non ho Io sono tutti i...Il calcio, che è andato sistematicamente oltre le sue possibilità, bruciandodenaro e ... per usare le parole del presidente della Lega Calcio Lorenzo. Nella risposta di oggi di Abodi c'... Lorenzo Casini, la madre del ragazzo morto a Verona non si arrende: “Il caso fu chiuso come suicidio,… “Ho organizzato il presidio per far conoscere la storia di mio figlio, deceduto a causa di una morte violenta, e per sensibilizzare l’opinione pubblica e la magistratura. Il 3 gennaio 2023 saranno 4 a ...Ancora nessuna risposta concreta è arrivata ai dipendenti, che vivono in una situazione di grave precarietà da ormai troppo tempo, proprio a causa dell’incertezza economica attraversata dalla partecip ...