Caro bollette | il Comune di Montecorvino Pugliano regala impianti fotovoltaici – VIDEO

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti L’Amministrazione comunale diha varato il primo pacchetto di provvedimenti per ridurre la dipendenza dal gas, favorire il risparmio energetico e la produzione di energia elettrica a livello comunale. Il primo provvedimento riguarda l’adesione al progetto “Usa e Collega”, ovvero, la fornitura gratuita e l’installazione dida balcone “Plug & Play” per la produzione di energia alternativa che coinvolgerà le famiglie bisognose di. L’obiettivo di questa iniziativa è quello dell’autoproduzione di energia green con l’installazione del pannello fotovoltaico da balcone che non necessita di nessun permesso autorizzativo. Un atto, unico nel suo genere in Campania e secondo in Italia, proposto dal ...

Quest'anno due saranno le modalità di aiuto: la raccolta economica per ilcon le offerte delle Messe domenicali e quelle da effettuare tramite il sito della Caritas Diocesana www.Servirà uno stanziamento di circa 4,5 milioni in più rispetto alle previsioni precedenti per riqualificare, in vista del Giubileo del 2025, i mercati di via Sannio e di via Magna Grecia, in zona San ...Laddaga: a via Sannio e via Magna Grecia Il progetto di riqualificazione, non ancora in fase esecutiva, prevede il rifacimento dei banchi ex novo.L'iniziativa fa parte di un pacchetto di provvedimenti 'green' per ridurre la dipendenza dal gas, favorire il risparmio energetico e la produzione di energia elettrica a livello comunale ...