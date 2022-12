Carcere di Avellino | agenti della penitenziaria favoriscono il pestaggio di un detenuto | arrestati

Hanno permesso l'aggressione di un detenuto neldida parte di altri quattro reclusi, permettendo a questi di entrare nella sua cella. Tre agenti della Polizia penitenziaria sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando ...Hanno permesso l'aggressione del detenuto da parte di altri quattro reclusi facendoli entrare nella cella Hanno permesso l'aggressione di un detenuto neldida parte di altri quattro reclusi , consentendo a questi di entrare nella sua cella. Tre agenti della Polizia penitenziaria sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...I tre agenti della Penitenziaria, ora arrestati, avrebbero non solo permesso l'aggressione, ma anche aperto la cella della vittima agli aggressori, prendendo parte attivamente alla dinamica del reato.