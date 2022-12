Campania | De Luca | “Pochi medici | Pronto Soccorso a rischio stop”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – “C’è una situazione drammatica nei, non c’è personale”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. “Noi dovremmo prendere misure straordinarie, o di riduzione deimarginali se vogliamo tenere aperti isoccorsi principali, o di impiego negli ospedali anche dei giovaniappena laureati, impegnati nelle scuole di specializzazione”. “Non abbiamo– ha spiegato – quindi dobbiamo impegnare i giovanidopo il primo anno di specializzazione, ovviamente retribuendoli per un lavoro ospedaliero e non per un lavoro di specializzando. Non vedo altre possibilità se non queste, ...