Camila Giorgi versione siberiana | “Ma che indossi sotto il pellicciotto?” FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Una vera icona di stile che non conosce paragoni,“soldatessa d’inverno” ha fatto impazzire i fans PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un esempio di italianità nel mondo quello diche non porta lustro alla nazione solo dai campi da tennis, anche in quanto a stile il suo look Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.