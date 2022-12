Cambi climatici a Salerno e Avellino | cosa succede oggi?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Benvenuti amici di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Curiosi di scoprire qual è il tempoe non solo? Inziamo subito! Napoli Il tempo a Napoli è piovoso con precipitazioni leggere. L'umidità è al 78%, con una temperatura media di 16,69°C, una minima di 15,35°C e una massima di 17,21°C. La velocità del vento è pari a 8.52km/h e la percentuale di nuvolosità supera il 70%. In base a questo meteo,nella città di Napoli è consigliabile fare attività che possano essere svolte al chiuso. Nonostante la temperatura sia relativamente mite, la pia e l'alta percentuale di umidità rendono scomodo stare all'aperto. Si potrebbero dunque organizzare serate in casa con amici, vedere un film o leggere qualche buon ...