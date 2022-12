Calenda | “Nessun flirt con Meloni | la manovra è insulsa”

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Presenta un nuovo dirigente e attacca Giorgia. In una conferenza stampa convocata a sorpresa, Carlorisponde anche sulla, sul suo rapporto con la premier e chiede una bicamerale sull’economia. “Questa è ladi Salvini, da settimane non facciamo altro che discutere di pos, contanti e non di sanità. Il mio giudizio sullaè netto: laè unache ignora le due grandi emergenze del paese: sanità e giovani”. “L’ho insultata abbastanza, direte ancora cheo con lei ?”. Ma il leader di Azione risponde anche sul presunto passaggio di Paolo Barelli, ex capogruppo di FI a Montecitorio, e uomo vicino al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel suo gruppo. “Barelli in ...