Calcio | Lega Serie A ricorda Paolo Rossi ' Una leggenda è per sempre'

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L'eroe dei Mondiali del 1982 è scomparso il 9 dicembre del 2020. ROMA - "Unaè per". Così, su Twitter, con tanto di emoticon di "infinito" e di "cuore" e con una bella foto con una sua ...

Così, su Twitter, con tanto di emoticon di "infinito" e di "cuore" e con una bella foto con una sua classica esultanza con la maglia della Nazionale, laSerie A ha voluto ricordare Paolo Rossi, ......segno della continuità di un progetto iniziato due anni fa con l'obiettivo di arrivare ad un... rimane capogruppo (seppure del Misto e non più della), si è intestato l'operazione politica ...Attesa per la prossima settimana la risposta alla proposta di rinnovo. Marotta, che pensava di chiudere già un mese fa, non va oltre i 6 milioni: ora è dentro o fuori ...Lo scandalo plusvalenze è solo l'ultimo di una lunga serie di casi controversi che hanno segnato le vicende del club bianconero. Dal sistema Moggi al doping, dagli arbitraggi a quella Coppa insanguina ...