Cagliarimania | Liverani mangerà il panettone senza nessun problema Cari rossoblù | perché non siamo sinceri ed ammettiamo l’anonimato stagionale ?

Calciomercato.com

Fabiodovrà prendere gli aspetti positivi della gara contro il Frosinone (soprattutto la grinta e la fame degli ultimi minuti) e far sì che i suoi uomini inizino il prossimo match allo ...Fabionel frattempo ha preparato la gara con qualche recupero importante , come quello di Leonardo Pavoletti, che, sicuramente, verrà utilizzato a gara in corso. Se da una parte la difesa è ... Cagliarimania: dicembre, nuovo mese ma stesse speranze. Cinque gare per capire le vere ambizioni dei rossoblù di Fabio Liverani Come ormai diciamo spesso, se si vuole puntare in alto bisogna iniziare a fare la voce grossa, capolista o meno che sia l'avversario di turno. Fabio Liverani nel frattempo ha preparato la gara con qua ...