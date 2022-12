Caccia di nuova generazione entro il 2035 | accordo tra Italia | Uk e Giappone

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dichiarazione congiunta di, Regno Unito eper annunciare “il Global Combat Air Programme (Gcap), un ambizioso progetto volto allo sviluppo di un aereo dadiil”. “Come Capi di Governo die Regno Unito – si legge nella dichiarazione congiunta, diffusa da Palazzo Chigi -, siamo impegnati a sostenere l’ordine internazionale libero e aperto basato sulle regole, più importante che mai in un momento in cui questi principi vengono contestati e in cui crescono minacce ed aggressioni. Poiché la difesa della nostra democrazia, della nostra economia, della nostra sicurezza e della stabilità regionale riveste una sempre maggiore importanza, abbiamo bisogno di ...