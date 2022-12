Byd - Allo studio impianti produttivi in Europa e negli Stati Uniti

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Byd, azienda di Shenzhen tra i principali protagonisti dell'avanzata cinese in, ha in programma di ampliare la propria rete produttiva internazionale condi assemblaggio di veicoli elettrici nel Vecchio continente e di batterie. "Verificheremo la possibilità di costruire fabbriche inin base ai nostri progressi commerciali", ha affermato la Casa automobilistica al South China Morning Post, mentre all'agenzia Bloomberg il vice presidente Stella Li ha rivelato la possibilità di aprire uno o due stabilimenti. I programmi. Per ora non ci sono dettagli precisi sulle strategie di espansione di un conglomerato che sta beneficiando di una forte crescita delle vendite di elettriche e ibride in Cina, come dimostrato dal recente sorpasso sulla ...