La Gazzetta dello Sport

...giusto ma perde verve in attacco con l'andare dei minuti e nel finale non riesce a limitare. Gli Heat prima fanno male ai Clippers grazie alla produzione della zona pitturata di una ...... privi tra gli altri dell'infortunato Jimmy- ancora alle prese con i problemi al ginocchio ... autore di 34 punti con 12/17 al tiro e sei assist, a cui si aggiungono i 21 punti di Bam... Butler-Adebayo, Miami mette ko i Clippers. Il morso di Murray: Denver sbanca Portland Una tripla pazzesca della guardia allo scadere dà la vittoria ai Nuggets. Gli Spurs si aggiudicano il derby texano con i Rockets grazie a Johnson ...Il back-to-back in Florida toglie dal campo per i Clippers Kawhi Leonard, ma non Paul George (29 punti, 8 rimbalzi, 7 assist) per questo esame a Miami. Una gara ben cominciata (20-28) ...