Bruno Petkovic | il gigante silenzioso di Catania è diventato l' eroe Mondiale della Croazia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dando un'occhiata alle statistiche dici si chiede come abbia fatto proprio lui a mandare a casa il Brasile di Neymar . E proprio nel giorno in cui l'attaccante verdeoro ha raggiunto ...

Dando un'occhiata alle statistiche dici si chiede come abbia fatto proprio lui a mandare a casa il Brasile di Neymar . E proprio nel giorno in cui l'attaccante verdeoro ha raggiunto Pelè come numero di gol segnati con la ...Negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare ha gelato tutta la torcida brasiliana. Neymar aveva portato avanti la Selecao poco prima, poi è arrivato, finora poco visibile in questi Mondiali della Croazia . Il gol dell'1 - 1 verrà ricordato però molto perché ha portato la partita ai rigori, dove poi gli europei avrebbero eliminato i ...Nel gennaio 2017 arrivò a Bologna un attaccante croato, cresciuto calcisticamente tra Zagabria e Catania, che l’anno prima aveva ben ...L'attaccante della Dinamo Zagabria è stato tra gli eroi del successo clamoroso contro il Brasile ai quarti di finale e il suo percorso ricorda incredibilmente quello di un eroe dei cartoni animati ...