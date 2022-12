Brittney Griner è tornata negli Usa | le visite mediche | poi il ritorno a casa – Il video

(Di venerdì 9 dicembre 2022)è di nuovoStati Uniti, libera e al sicuro. La cestista americana, detenuta in Russia per oltre dieci mesi e liberata ieri – giovedì 8 dicembre – nell’ambito di uno scambio di prigionieri con il «mercante di morte» Viktor Bout, è atterrata questa mattina all’aeroporto Kelly Field di San Antonio in Texas. Dopo esser scesa dall’aereo,si è infilata rapidamente nel terimanl, in attesa di tornare finalmente adopo i lunghi mesi di prigionia. Ad attenderla, prima del rientro, ledegli specialisti Usa per verificare le sue condizioni di salute. La cestista era stata condannata a nove anni di carcere dopo essere stata trovata in possesso di olio di cannabis il 17 febbraio scorso all’aeroporto di Sheremetyevo in Russia. Dopo ...

Il video diffuso dalla Casa Bianca mostra il momento in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia a Cherelle che sua moglie, la star del basket statunitense, tornerà a casa dopo essere stata rilasciata da una prigione russa. 9 dicembre 2022

Viktor Bout, uno dei trafficanti d'armi di origine russa "più prolifici del mondo", secondo il l'ex procuratore Eric Holder, è stato condanna nel 2011 da una giuria di New York per quattro capi d'accu