Brittney Griner è tornata negli Stati Uniti | ora visite mediche e riabilitazione

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’incubo di, dieci mesi dopo l’arresto in Russia, è finito da pochi minuti. La stella del basket femminile statunitense, rilasciata ieri dopo lo scambio deciso trae Russia con il trafficante di armi Viktor Bout, è da poco atterrata in Texas. La 32enne sarà ora trasportata in un ospedale di San Antonio dove sarà sottoposta ad esami medici e inizierà il programma del Dipartimento noto come ‘Pisa’ (Attività di supporto post isolamento), studiato per aiutare gli ex detenuti a riadattarsi alla vita normale. Intanto il sindaco Sylvester Turner ha già preparato un evento per accogliere la giocatrice. SportFace.