Brasile | la maledizione delle nazionali europee

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilesce ai rigori contro la Croazia nel Mondiale in Qatar. Il quotidiano brasiliano “O’ Globo” titola «Fine del sogno» O’ Globo, quotidiano brasiliano, pubblica una serie di foto sulla disperazione dei giocatori di Tite e titola «Fine del sogno». E l’addio alla coppa del mondo viene interpretato come l’ennesimo capitolo di una lunga sconfitta con le. Dopo il 2002, anno dell’ultimo Mondiale vinto, sono arrivate le eliminazioni con Francia, Olanda, Germania, Belgio e adesso Croazia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

