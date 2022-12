Brasile eliminato | i tifosi dell' Argentina senza pietà | la reazione

...contro il: 'Avevamo bisogno di questo. Complimenti ai ragazzi, in realtà non sono normali. La partita è stata grandiosa, dal primo all'ultimo minuto. Questa è la Croazia, abbiamoil ...Un boato da parte dei tifosi dell' Argentina : è questa l'accoglienza data alla notizia che ilè stato appenaai calci di rigore dalla Croazia ai Mondiali e che quindi la corsa della Selecao si ferma ai quarti di finale. Il pubblico che tifa Albiceleste è in metropolitana per ..."Il sogno del sesto titolo è per il 2026". Così titola il quotidiano brasiliano O Globo dopo l'eliminazione della Selecao nei quarti di finale contro al ...Partita come una delle super favorite per la vittoria del Mondiale, il Basile viene eliminato ai calci di rigore dalla Croazia.