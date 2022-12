Brasile | chi sostituirà Tite? I tifosi invocano il nome di Guardiola

(Di venerdì 9 dicembre 2022), chidopo le dimissioni del tecnico verdeoro? Il’arrivo in panchina di PepCome riferito da Globoesporte è già partito il toto-nomi per il sostituto di, che ha annunciato le dimissioni da tecnico del. Iildi Pep, che appare però al momento solamente un sogno più che una vera e propria ipotesi per la panchina dei verdeoro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LUSAIL (QATAR) - Dopo la sorprendente eliminazione delai rigori per mano della Croazia, tocca all' Argentina di Messi contro l' Olanda :passa sfida proprio la nazionale croata in semifinale. Gli Orange hanno battuto negli ottavi gli Stati ...Otamendi a gamba tesa e occhio aandrà a battere. Batte Berghuis ma sfera sul muro della ...è da poco concluso il primo quarto di finale con il successo un pò a sorpresa della Croazia sul...Al gol di Neymar nel primo tempo supplementare ha risposto quello di Bruno Petkovic al 117'. Non sono bastati 120 minuti di tempi supplementari per decidere chi tra Croazia e Brasile accederà alle sem ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...