Borsa | Europa contrastata attende i dati Usa su prezzi produzione

Le Borse europee proseguono la seduta in ordine sparso in attesa dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti, l'ultimo di una serie di dati macroeconomici che serviranno per una valutazione sul ...Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime decisioni delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. I mercati salutano con ...Ecco come il club ha abbandonato Piazza Affari Tre mesi per uscire dalla borsa e chiudere un’era iniziata il 23 maggio del 2000 con l’ingresso a Piazza Affari della Roma per mano del presidente Franco ...Le Borse europee proseguono la seduta in ordine sparso in attesa dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti, l'ultimo di una serie di dati macroeconomici che serviranno per una valutazione sul rialz ...