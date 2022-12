Blocchi del traffico - Move-In sbarca anche in Emilia-Romagna | ecco quanto costa e come funziona la black box

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lombardi e piemontesi ormai la conoscono bene, il resto d'Italia si prepara a scoprirla: a partire dall'. Stiamo parlando di-In (Monitoraggio veicoli inquinanti), la piccolabox da installare nelle auto sottoposte a restrizioni e divieti alla circolazione per beneficiare di un tesoretto annuo di chilometraggio "libero". Sviluppato proprio dalla Lombardia e già introdotto nelle due Regioni "pilota" - non senza criticità,abbiamo raccontato - questo dispositivo (a pagamento) consente alle autorità locali di monitorare il flusso dei veicoli ritenuti inquinanti - e quindi soggetti a limitazioni - offrendo al contempo un minimo margine di movimento ai proprietari delle suddette vetture: in questo caso, una percorrenza prestabilita sull'intero territorio dei Comuni interessati ...