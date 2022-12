Bisenzio in piena | donna bloccata sotto la Passerella | salvata VIDEO - Cronaca - lanazione it

Intervento dei vigili del fuoco: la giovane aveva trascorso la notte sotto i piloni ma stamani si è trovata bloccata dalladel ...Una giovane donna è stata recuperata, questa mattina 9 dicembre, dai vigili del fuoco, dopo esere rimasta intrappolta sotto il ponte della Passerella dall'improvviso ingrossarsi del, a causa della pioggia caduta nella ...Era rimasta isolata sotto un ponte per via della piena del Bisenzio. Una donna, senza fissa dimora, è stata salvata a Prato quando rischiava di annegare.Salvata a Prato una senzatetto rimasta isolata sotto un ponte per la piena del fiume Bisenzio. La donna, senza fissa dimora, si è risvegliata sulla riva senza potersi muovere, a rischio di annegare. ( ...