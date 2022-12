Bimbo di un anno sta morendo sotto gli occhi dei genitori ma ecco il miracolo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Possiamo definirlo undi Natale quello che è avvenuto a Napoli e che ha per protagonista un piccolo, salvato in extremis.la sua storia. Un arresto cardiaco stava mettendo fine alla sua vita. Ma la forza di volontà dei Carabinieri e dei medici che l’hsoccorso, ribalta la situazione.in arresto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il, appena un, aveva perso i sensi ed era in arresto cardiaco. Il muro di auto stava rischiando di trasformare quel salvataggio in un tentativo inutile. I militari, anche loro genitori, ...Dopo quasi un mese di assenza la gattina Agnese , di une mezzo, ha fatto ritorno a casa dalla sua famiglia. La proprietaria Arianna, di Agugliaro, è ... La micia è una "cura" per unaffetto ...Il piccolo è arrivato nel pomeriggio del 7 dicembre al pronto soccorso di Villa Betania, a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Era privo di conoscenza e cianotico: è stato intubato."Boy in Box" ha un nome, finalmente. Sessantacinque anni dopo il ritrovamento a Philadelphia del corpo senza vita di un bimbo in una scatola di cartone, la polizia è riuscita a dargli un nome e a ...