Biathlon | start list inseguimento femminile Hochfilzen | pettorali ed italiane in gara

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ladell’in programma per la giornata di sabato 10 dicembre ad(Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Di seguito l’elenco completo con tutti ie gli italiani in. L’inizio dellaè previsto per le ore 11:30.COMPLETA 1 HERRMANN-WICKDENISE GER 0:00 FOLLOW 2 DAVIDOVAMARKETA CZE +0:18 FOLLOW 3 SIMONJULIA FRA +0:20 FOLLOW 4 OEBERGELVIRA SWE +0:32 FOLLOW 5 LAMPICANAMARIJA SLO +0:36 FOLLOW 6 OEBERGHANNA SWE +0:37 FOLLOW 7 WIERERDOROTHEA ITA +0:37 FOLLOW 8 KNOTTENKAROLINE ...

... seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque gli azzurri in gara: ... COME SEGUIRLA IN TV LALIST PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5...11:30), Daniele Cappellari (alle 14:24:30) e Daniele Fauner (al via alle 14:31:00). Seguite ... prova valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. Si partirà alle ...Le classifiche delle Sprint vinte da Sara Scattolo e il polacco Konrad Badacz La tradizione vuole che l’8 dicembre si prepari l’albero o il presepe, entrando così nel vivo del periodo più magico dell’ ...Biathlon, la start list della sprint maschile di Hochfilzen 2022: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza ...