Biathlon | Cdm | norvegese Boe vince la sprint di Hochfilzen | Giacomel 20°

(Di venerdì 9 dicembre 2022), 9 dic. - (Adnkronos) - E' ilJohannes Boe ad imporsi nellamaschile di, grazie ad un'eccellente condotta di gara, nessun errore al tiro e un tempo di 23'04?0. Alle sue spalle il francese Emilien Jacquelin, con un errore e 43?0 di ritardo. Terzo un altroStrula Laegreid, anch'egli con un errore e 46?9 di svantaggio. Buona la gara di Tommaso, il migliore degli azzurri che commette due errori al tiro ma è veloce sugli sci tanto da chiudere al 20° posto con 1'43?1 di distacco da Boe; 43° posto per Didier Bionaz, un errore e 2'31?6, che però agguanta un posto per l'inseguimento. Restano fuori invece David Zingerle con il 64° posto, un errore e 3'16?4, Daniele Fauner con il 70° posto, 2 errori e 3'28?3, e Daniele Cappellari, 79° ...

Quattro azzurre in zona punti nella gara sprint che ha aperto il weekend di coppa del mondo di biathlon Hochfilzen (Austria), con Dorothea Wierer che ha chiuso al settimo posto. La tedesca Denise Herrmann si è presa il primo posto finale con zero errori al tiro e il tempo di 20'07″1. Il direttore tecnico della nazionale di biathlon, Klaus Hoellrigl, ha diramato la lista dei convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Hochfilzen, in programma da giovedì 8 a domenica 11 dicembre.