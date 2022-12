Bianca Berlinguer oppure La bomba di Repubblica | chi vuole candidare Conte

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Regionali nel Lazio: Giuseppepunta su due note giornaliste televisive per il dopo Zingaretti. Secondo quanto riferisce l'edizione romana de “La”, il presidente del M5s sogna diuna trao Luisella Costamagna. Si legge nell'articolo: “Giuseppeci sta provando, poi chissà se ci riuscirà. Un conto è parlare di politica, anche conoscendone ogni segreto, e un altro è farla, dicono i pentastellati alla Pisana. L'idea del Movimento, specie se si dovesse riuscire nell'impresa di convincere, è di proporre una candidatura in grado di parlare al popolo del centrosinistra e quindi strappare voti al Pd. In una rincorsa che, così dicono i sondaggi, comunque promette di lasciare saldamente in controllo il centrodestra di ...