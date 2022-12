Berlino approverà il Mes Ora resta solo l’Italia Cosa farà il governo?

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In un’ordinanza resa pubblica venerdì, la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato inammissibile un ricorso che contestava gli atti nazionali di approvazione dell’accordo del 27 gennaio 2021 che modifica il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Tradotto: ha rimosso l’ultimo impedimento, per cui la Germania adotterà il Mes. Nel 2021 gli Stati membri dell’area dell’euro hanno deciso di attuare alcune riforme del Meccanismo per rafforzare l’efficacia degli strumenti di assistenza finanziaria. Il ricorso costituzionale è stato bocciato in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato che tali atti violino il diritto all’autodeterminazione democratica. Orarimarrebbe l’unico Paese a opporsi all’adozione del Meccanismo. Come ha scritto su queste colonne Giuliano Cazzola, ildi Giorgia Meloni non ha avuto la forza o ...