Behrami | “Ad oggi l’unica vera antagonista del Napoli è il Napoli stesso”

Non vedo un'antagonista in particolare, perché adl'unica vera antagonista del Napoli è il Napoli stesso. Mi viene difficile trovare un vero avversario per questa squadra '.sulle ......corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Valon, ex calciatore del Napoli: "Se la forza del Napoli sta nel centrocampo Sicuramente è uno dei punti di forza anche se ad...“Quando c’ero io, negli anni in cui ho giocato a Napoli, quando le cose andavano bene non vedevi l’ora di essere in campo, questa cosa la rivedo in questo Napoli. Sicuramente è… Leggi ...Valon Behrami, ex centrocapista del Napoli, ha parlato della squadra di Spalletti in un'intervista a Radio Crc ...