Basket | Eurolega 2022 2023 | Virtus Bologna travolta | l’Olympiacos vince 117-71

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La cronaca e il tabellino di Olympiacos-117-71, match valido per la dodicesima giornata dell’di. Al Pireo va in scena un autentico monologo dei padroni di casa, dominatori della partita fin dai primi minuti. Perarriva la quarta sconfitta consecutiva, ma soprattutto una batosta che dovrà essere subito metabolizzata per evitare strascichi anche nelle prossime uscite. Vezenkov con 19 punti è il migior marcatore per i greci, che portano 5 giocatori in doppia cifra. Per le statistiche il migliore diè Mickey con 12 punti. PROGRAMMA TV 12^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca – Fin dai primi minuti la superiorità dei padroni di casa è netta su entrambi i lati ...