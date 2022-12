Bake Off Italia | The Professionals - Affari di famiglia | anticipazioni della puntata del 9 dicembre

[CS] Dopo la sfida finale che ha decretato il vincitore della decima edizione, i forni diItalia si riaccendono: per la prima volta, il programma più dolce della tv vedrà sfidarsi famiglie di pasticceri professionisti. Da venerdì 9 dicembre , in prima serata su REAL TIME (canale ...Nel 2016 vince aItalia Celebrity Edition insieme all'amica Emma Marrone. Partecipa nel 2022 a Tale e Quale Show, talent condotto da Carlo Conti, dove porta a casa la vittoria interpretando ...Bake Off Italia: The Professionals - Affari di Famiglia inizia stasera 9 dicembre e va in onda alle 21.20 su Real Time.Dopo la sfida finale che ha decretato il vincitore della decima edizione, i forni di Bake Off Italia si riaccendono: per la prima volta, il programma più dolce della tv vedrà sfidarsi famiglie di past ...