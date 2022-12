Bacio | GF Vip | ora terremoto dentro e fuori Senza problemi davanti alle telecamere

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La povera Mimma Fusco si sta abituando e quasi non si scandalizza più. Sicuramente però la sua rabbia, intrisa soprattutto di delusione, continua a crescere palesandosi su Twitter dove oggi è una delle donne più seguite, di recente, almeno per quanto riguarda il GF Vip 7. Sarah Altobello ha baciato Attilio Romita. Prima o poi sarebbe successo. Lo immaginavano numerosi utenti, sempre attentamente connessi con la diretta di Mediaset Extra. Figuriamoci come si sentirà ora Mimma Fusco, compagna di vita dell’ex mezzo busto del TG1. Già, poco fa, aveva parlato al passato di Attilio Romita spingendolo verso Sarah Altobello. GF Vip 7, occhio a Sarah e Attilio “Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui, incondizionata”, ha scritto giusto qualche ora fa Mimma Fusco dopo che continuava a vedere il suo compagno provarci con Sarah Altobello. Giorni fa aveva confessato ad Antonino ...